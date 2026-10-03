ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଖାଦ୍ୟରେ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ୍
ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟର ନିମ୍ନମାନକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 3, 2026 at 6:55 PM IST
STUDENT PROTEST FOR LIZARD IN FOOD, ଖୋରଧା : ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ନେଇ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଓ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନିରାମିଷ ଆଳୁ ତରକାରୀରୁ ଏକ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟର ନିମ୍ନମାନକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଓ କଲେଜ ପରିସରରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇବା ସହ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଓ କଲେଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏପରିକି ଏକ ରିକ୍ସାକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଖବରପାଇ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଓ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଆଜି (ଶନିବାର) ପୁନର୍ବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ ଚନସଲର ସୁପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁଆଡେ ହୁଏ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଓ ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ । ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଜେନ୍ସି ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁ । ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲା ପ୍ରସବ ବେଦନା; ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ, ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା