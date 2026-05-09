କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ବିବାଦ! 2 ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଡିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ, ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ଟେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଠିକାଦାର ସଂଘର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲା, 2 ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଡିଓ କଲ୍ ଭାଇରାଲ, ଜନସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 9:28 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଏକରକମ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଠିକାଦାର ସଂଘର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜନୈକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ଉଭୟ ଠିକାଦାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାଁନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ବିବାଦ ଏଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଥିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଏସବୁ ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ।

ଠିକାଦାର ସଂଘ ବୈଠକରେ ଟେଣ୍ଡର ଦର ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ବିବାଦ:
ଟେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଠିକାଦାର ସଂଘ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ବୁଧବାର ଆୟୋଜିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଠିକାଦାର ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟେଣ୍ଡରରେ ୧୪.୯୯% ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ନିମ୍ନମାନର ହେବ ବୋଲି ସାମୁହିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଟେଣ୍ଡର ପକାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ସଂଘ ବାରଣ କରିଛି ।

ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୦୮ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ଠିକାଦାର ପ୍ରଦୀପ ପରିଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଘଟି ସାରିଛି । ଏହାପରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତ ବୁଧବାର ଜନୈକ ଠିକାଦାର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଠିକାଦାର ସଂଘର ଜନୈକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାବୁଲି ରାଉତ ଫୋନ ଯୋଗେ ଟେଣ୍ଡର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଡିଓ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଆଇନଜୀବୀ, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅତୀତରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କାରବାର ଦେଖିଛି । ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ୨୦୦୮ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଟେଣ୍ଡର କାମକୁ ନେଇ ଠିକାଦାର ପ୍ରଦୀପ ପରିଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସା ଜନିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜନୈକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଚାଲିଥିବା କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ।"

ସେହିପରି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଉମେଶ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଟେଣ୍ଡରର ଦର ହ୍ରାସ କରି ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇଲେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉ । ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଜଳସେଚନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ବିଭାଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଛି ।" ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବୋଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

