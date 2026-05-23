ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ
ଜୁନ ମାସରେ ହେବ ପୁନର୍ବାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ଓ ରଥ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଗଣତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 23, 2026 at 11:01 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ୧୪ ତମ ଦିବସର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ୨୦ ମିନିଟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ ଟା ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ୩ ଘଣ୍ଟା ୫୮ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନୀତି ବହୁଳତା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ମାସ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଜୁନ ମାସରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଇଛି ।
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ନୀତି କାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ମାସ ରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଜୁନ ମାସରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ