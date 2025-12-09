ମାନସିକ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପଘା, ଲାଗିଥାଏ ଦେଶୀ ମଦର ଭୋଗ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ଗାଁର ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର l ଏଠାରେ ପଘା ବାନ୍ଧିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ l
Published : December 9, 2025 at 7:50 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରମତଃ ଧୂପ, ଦୀପ, ଫଳ, ମୂଳ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ମାନସିକ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ପଘା ବାନ୍ଧିବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି l ଆଉ ଏଠାରେ ପଘା ବାନ୍ଧିଲେ ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ l କଥା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହେଲା, ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଠାରେ ମହୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଦକୁ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଲଗା ଯାଇଥାଏ l ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ଗାଁ l
ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ଗାଁ l ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜମେନକିରା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେ ପଡୁଥିବା ପଡ଼ିଆବାହାଲ ଗାଁରୁ ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ଗାଁ କୁ ଯିବାକୁ ପଡେ l ଗାଁର ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଳତାର ଭାବ ପାରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ l
ଏହି ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ଗାଁ ଏକ ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ରହିଛି, ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର l ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର l ତେଵେ ଆମେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ନିଆରା ପରମ୍ପରା l ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପଘା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି l କେତେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ପଘା ବନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ତେବେ ପରେ ଯାହା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ, ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷରେ ପଘା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି l ଆଉ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଥାଏ ତାହା ମା'ଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ l
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରଣଧିର ସାହୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ,"ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା l ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା l ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଏଠାକୁ ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟୁନଥିଲେ, ଚାକିରୀ ମିଳୁନଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲେ ତଥା ଘରେ ଚୋରୀ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି l ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ l ତେଵେ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l"
ଗାଁର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ସଠିକ ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତେବେ ଏହା 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ l ଏଠାରେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଓ ମହାଦେବ ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ l ଏଠାକୁ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତ ରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ l ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି l ଏଠାରେ (ଦୁଆଁ ) ପଘା ବାନ୍ଧି ମାନସିକ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଓ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତି l"
ତେବେ ମନ୍ଦିର ର ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ପ୍ରମୋଦ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଏହି ମନ୍ଦିର 700 ରୁ 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ l ଏଠି ମା ନିଜେ ଅବିର୍ଭୁତ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ l ଏଠାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବାହ ଯୋଗ, ଚାକିରୀ ପାଇଁ ତଥା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକେ ମାନସିକ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି l ମାନସିକ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପଘା ବାନ୍ଧନ୍ତି l ପଘା ପନ୍ଧିବାର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକେ ପଘା ବାନ୍ଧି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି l ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷକ ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଠାରେ ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସୁଛି l ବର୍ଷକ ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ର ନବମୀ ଦିନ ରାତ୍ରି ରେ ଏହି ଭାଗ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l"
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ବର୍ଷ ତମାମ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
