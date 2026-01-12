ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା: ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ଫଳରେ ଆହୁରି ଶୀତ ବଡ଼ିବ । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ" । ତେବେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
ଶୀତ ଲହରୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳଠୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତକୁ ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ 14 ତାରିଖ (ବୁଧବାର)ରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ 1ରୁ2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା:
- ଫୁଲବାଣୀ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର: 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 13ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜି. ଉଦୟଗିରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ରାଉରକେଲାରେ 6.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
