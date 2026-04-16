ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ; ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାର, ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ । ଆହୁରି ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା କହିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶିକା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 16, 2026 at 9:09 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାରଦ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି l ଶୁଷ୍କ ଗରମ ବାୟୁ ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି l ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 11ଟା ପରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି l ଶରୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲା ମାତ୍ରେ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି l ଏପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି ।
ଅଂଶୁଘାତ ଶିକାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ !
ସମ୍ବଲପୁରର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଖରା ଦିନେ ଏଠାରେ ଶୁଷ୍କ ଗରମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଲୋକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 6 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶୁଘାତ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଏସି ରୁମ କରାଯାଇଛି l 3ଟି ଶଯ୍ୟା ମହିଳା ଓ 3ଟି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
ଅପରପକ୍ଷରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 4 ଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଂଶୁଘାତ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏରୁ 2 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଥିବା ଅଂଶୁଘାତ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଂଶୁଘାତ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଠା ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତା l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା CDMPHO ଡା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଅନ୍ୟପଟେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ଅଧିକ୍ଷକ ଡା ସୁନୀଲ ଶର୍ମା କହିବା ଅନୁସାରେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଏକ ହିଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ୟୁନିଟ ଖୋଲାଯାଇଛି l ପ୍ରୋଟୋକଲ ମୁତାବକ ଏହି ୟୁନିଟରେ 4ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିଛି l ଏଥିରେ ଆଇସ କ୍ୟୁବ ଓ କୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l କୌଣସି ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ହଠାତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା କିଛି ନୂଆଁ କଥା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି l ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତାପମାତ୍ର 41 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ l ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା କମ ଥିଲା, ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧା ସଳଖ ପଡିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି l ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରେ ଆଉ ଏହି ସ୍ଥିତି 5 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ l ତେବେ 5 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି l ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସକାଳ 6ଟା 30ରୁ 9 ଟା 30 ଯାଏଁ କରାଯାଇଛି l ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ ରଖା ଯାଇଛି ଯେମିତି କି ଅଧିକ ଖରାରେ କେହି କାମ କରିବେନି l ଏହା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର