ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତେଲୁଗୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତେଜିଲା ବିବାଦ
ସିଙ୍ଗିପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତେଲୁଗୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : August 27, 2026 at 1:17 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ କେ.ସୀତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗିପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ତେଲୁଗୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଖୋଦ୍ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଅଭିନେତା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତେଲୁଗୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ଏବଂ କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଏହି ସୁଟିଂ କରାଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନିୟମ ବର୍ହିଭୂତ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ କେ.ସୀତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗିପୁରଠାରେ ରହିଛି ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସେଠାରେ ଏକ ତେଲୁଗୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସଂପର୍କିତ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କାଲିପିଲି ତେଜା । ଏହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ତେଜା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ । ତେଣୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ତାଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଜଣା । ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ । ସେହିଭଳି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାବି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ସେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ' ବୋଲି କହିବା ସହ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷଯିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏ ନେଇ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କାଲିପିଲି ତେଜା । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା କୌଣସି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ନ ଥିଲା । ଉଲ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହା ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁ ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ସ୍ଥାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ତେଲୁଗୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରାଯିବା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ତେଲୁଗୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷଯିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଉଲ୍ଲାସ ସଂପର୍କିତ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଚାବି ମାଗି ନେଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାବି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । କୌଣସି ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ମତେ କହି ନ ଥିଲେ । ପରଦିନ ସିଆରସିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି । ସୋସିଆଲ ମି଼ଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ଥିଲି । ତେବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ କିଛି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତି ଜଣା ନ ଥିଲା ।'
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଅଧିକାରୀ ଡ. ମାୟାଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ତଦନ୍ତ ପରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଜଣାପଡିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବିନା ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ସୁଟିଂ କରାଯିବା ତାହା ପୁଣି ଜଣେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଏଭଳି କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେବେ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହୟତୁନା ନିଶାଙ୍କ ଶାଶୁ ହଜମତ, ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଲୋଭରେ ବୋହୂକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ CSଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ