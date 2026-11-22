ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରରେ ଅସଦାଚରଣ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ଥାନାରେ ଏତଲା
ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 22, 2026 at 5:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାର ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶନିବାର-ରବିବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଫେସବୁକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଏମଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ରାତିରେ ମୁଁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ମୋ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ବାଉନ୍ସର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା (FIR) କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଓ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ' ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, 'ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତଲା ହୋଇଛି। ଅସଦାଚରଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛୁ ବୋଲି ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି। '
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଠାବ, ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୪ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 3.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ସୁନା ଜବତ କଲା DRI; 2 ଗିରଫ, କାରର ଲାଇଟ୍ ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ