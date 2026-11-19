ବାତ୍ୟା ‘Akvan’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନେଟୱର୍କ ସେବା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ୬୧ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ
୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ପାଇଁ ୧୯୭ ଡିଜି ସେଟ୍ ସହ ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହେବ ୭୦ଟି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ୟୁନିଟ୍। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 19, 2026 at 4:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘Akvan’ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା ଯେପରି ବ୍ୟାହତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୦ଟି Cell-on-Wheels (CoW), ୧୯୭ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ଜେନେରେଟର (DG) ସେଟ୍ ଏବଂ ୬୧ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତାକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି।
ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ପବନ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ନେଟୱର୍କ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ Cell-on-Wheels (CoW) ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରସାର, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ସହଜ ହେବ।
ଏଥିସହ ଟେଲିକମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ (DoT), ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ନେଟୱର୍କ ସେବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଚଳ ରଖିବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
- ନଭେମ୍ବର ୨୦ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ଆକଳନ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 20) ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 90 ରୁ 100 କିମି ଓ ଝଟକା ପବନ 110 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 19) ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (20) ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି (ନଭେମ୍ବର ୧୯) ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର ୨୦) ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର ବା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର