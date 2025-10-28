ETV Bharat / state

Cyclone Montha: ବାତ୍ୟାରେ ବି କଟିବନି ନେଟୱର୍କ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଟେଲିକମ

ଟେଲିକମ ବିଭାଗର ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଟାଓ୍ୱାର ଠାରୁ 40 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ।

telecom department meeting for Cyclone Montha (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 6:00 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟେଲିକମ ବିଭାଗ । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଭଳି ନେଟଓ୍ବର୍କ ସମସ୍ୟା ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟାଓ୍ୱାରଠାରୁ 40 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଟେଲିକମ ସେବା:

ଟେଲିକମ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଟେଲିକମ । ଟେଲିକମ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ପଠାଇ ପାରିଥାଉ । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଚେତନ ରହିବେ ସେନେଇ ଟେଲିକମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଓ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉ । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟେଲିକମ ସେବା ସବୁବେଳେ ଠିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛୁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"

24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ:

ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆଇସିଆର (ICR) ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସରିସାରିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଇସିଆରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରିବେ । ସେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ । ସେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି DRTF (Disaster Recovery Task Force) ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କେଉଁଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ଏହି ଟିମ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।"

telecom department meeting for Cyclone Montha (ETV Bharat Odisha)

ICR (ଇଣ୍ଟ୍ରା ସର୍କଲ ରୋମିଂ କଣ:

ICR ବା ଇଣ୍ଟ୍ରା ସର୍କଲ ରୋମିଂ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସିମ ନେଟଓ୍ୱର୍କ କଟିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିମ ନେଟଓ୍ୱର୍କ ସହ ଅଟୋମେଟିକ ଯୋଡି ହେବା । ଅର୍ଥାତ ଯଦି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିମର ନେଟଓ୍ୱର୍କ କଟିଯାଏ ତେବେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ସିମର ନେଟଓ୍ୱର୍କ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡି ହୋଇଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ।

8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 8800 ଟାୱାର ଉପରେ ନଜର:-
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି 8 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି । ଏହି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 8857ଟି ଟାଓ୍ୱାର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ।



ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଟାୱାର ନିକଟରେ ନ ରହିବାପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଟାୱାର ନିକଟରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଲିକମ ବିଭାଗର ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଏମ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା । ଯେହେତୁ ଟାଓ୍ୱାରଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା 40 ଫୁଟ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଟାଓ୍ୱାର ଯଦି ଉପୁଡି ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଟାଓ୍ୱାରଠାରୁ 40 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

