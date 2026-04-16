ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା; ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 95.79% ଏସଆଇଆର ମ୍ୟାପିଂ

ଓଡିଶାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମ୍ୟାପିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

SIR MAPPING
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 7:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ମ୍ୟାପିଂ ବା ଏସଆଇଆର ମ୍ୟାପିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୯୫.୭୯ ପ୍ରତିଶତ (%) ଏସଆଇଆର ମ୍ୟାପିଂ ସଫଳତାର ସହ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଏସ୍. ଗୋପାଳନ । ଓଡ଼ିଶାର ଏସଆଇଆର ମ୍ୟାପିଂ ମଡେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟିମ ।



ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ମ୍ୟାପିଂ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ମ୍ୟାପିଂରେ ଓଡିଶାକୁ ମିଳିଛି ବୃହତ ସଫଳତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୫.୭୯ ପ୍ରତିଶତ ଏସଆଇଆର ମ୍ୟାପିଂ ସଫଳତାର ସହ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ମାସ ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମ୍ୟାପିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ।



ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନୀ ମ୍ୟାପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଏସ୍. ଗୋପାଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ମ୍ୟାପିଂ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ କରାଯାଉଛି ସେ ଉପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।



ତେଲଙ୍ଗାନାର ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏମ୍. ସତ୍ୟବାଣୀ, ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବି. ହରି ସିଂହ, ଏସଜିଡିସିଟି ପଦ୍ମାବତୀ, ମେଡଚାଲ-ମାଲକାଜଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡି. ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ, କେ. ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଏସଆଇଆର ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଏସଆଇଆର ମ୍ୟାପିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବିଏଲଓଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ।



ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ ଗୋପଳନ, ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡେପୁଟି ସିଇଓ ଡ଼. ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଡେପୁଟି ସିଇଓ ଅନାମିକା ସିଂ ଏବଂ ବିତ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଲୁଗୁନ, ଡଃ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ମଥ କୁମାର ନାୟକ, ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜୋନାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- SIR କର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା; ବିଏଲଓ ରାମାନୁଜ ଦାସ ନିଲମ୍ବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

