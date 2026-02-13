ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଫିସ ସହ ସମନ୍ୱିତ ହେବ ତହସିଲ ଅଫିସ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ସହ ଜମିର ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅଟୋ ମ୍ୟୁଟେସନକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ।
Published : February 13, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନୂତନତା ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ଜମିର ଏକ ଡାଟା ବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ । କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ସହ ଜମିର ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅଟୋ ମ୍ୟୁଟେସନକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଫିସ ସହ ତହସିଲ ଅଫିସ ସମନ୍ୱିତ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରିଗେଟେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏନଆଇସିର ସହଯୋଗ ନେଉଛି ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଜମିର ଏକ ଡାଟା ବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର:
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ଜମିର ଏକ ଡାଟା ବେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଜମି ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଭୁଲେଖରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସଂକଳନ ଚାଲିଛି । ସରକାରୀ ଜାଗା, ଜମି ମାଲିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଜମି ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେବ । ସବୁ ଜମି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଓ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ଜମି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ ତାହାର ତଥ୍ୟ ମିଳିବ । ଆଉ କେତେ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି ସେ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିବ । ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ଛୋଟ ଭାଗ ଓ ବଡ଼ ଭାଗ କେତେ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ।"
'ଓଡି଼ଶାରେ ଜମିଜମା ନେଇ ସର୍ଭେ ଠିକ ଭାବେ ହୋଇନାହିଁ '
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଓଡି଼ଶାରେ ଜମିଜମା ନେଇ ସର୍ଭେ ଠିକ ଭାବେ ହୋଇନାହିଁ । ଗତ ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଭୁଲତ୍ରୁଟି ବାହାରିଛି । ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁରରେ ଭୁଲ ବାହାରିଛି । ତେଣୁ ନିଖୁଣ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ସର୍ଭେ ହୋଇନଥିବା ଜାଗାରେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛୁ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଉକ୍ତ ଫାଇଲ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଉକ୍ତ ଫାଇଲ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏହି ସର୍ଭେ ସରିଗଲେ ଆମେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"
'ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ସହ ସମନ୍ୱିତ ହେବ ତହସିଲ ଅଫିସ':
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, " ସମସ୍ତ ଜମିର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏନଆଇସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ । କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ସହ ଜମିର ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅଟୋ ମ୍ୟୁଟେସନକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ । ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଫିସ ସହ ତହସିଲ ଅଫିସ ସମନ୍ୱିତ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୀଗେଟେଡ଼ ହୋଇଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଗଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ପାଇଯିବେ । ଉକ୍ତ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପଟ୍ଟାଧାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ନୂଆ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିଛି । ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ । ଆଉ ଯାହା ଅସଂଗତି ରହିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସୁଧାରିବୁ ।"
"ଜବରଦଖଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟର ବ୍ୟବହାର ହେବ:
ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜବରଦଖଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ହେଲା, ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦେଖିବ । ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ଜବରଦଖଲ ଜମି କେମିତି ଫେରସ୍ତ ଆସିବ, ନୂଆ କରି ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜବରଦଖଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡେଭଲପ ହେଉଛି । ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମାଗିଛୁ । ନୂଆ ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଜାଗା ପରିଚାଳନା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଜମି, ରାଜସ୍ୱ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ । ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର