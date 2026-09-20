ଓରାଙ୍ଗଓଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ, ଫେରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ; ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଓରାଙ୍ଗଓଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ୫ ଜଣିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ । ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡା କମିଥିବା ବେଳେ ଶାବକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 20, 2026 at 3:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଓଟାନ୍ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ କରି ଫେରିଛି ୫ ଜଣିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ । ଦିଲ୍ଲୀ, ମହିଶୂର ଏବଂ ଡେରାଡୁନରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୁଣି ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିବେ । ନଚେତ୍ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନର ଭେଟେରିନାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଡେରାଡୁନ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ ଭେଟେରିନାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫାସିଲିଟିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚି ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ଡୋରାମେକ୍ଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓରାଙ୍ଗଓଟାନ୍ ଶାବକ ସିଭିୟର ଆନିମିଆରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆନିମିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ଭାବେ କଦଳୀ ଓ ସେଓ ଭଳି ଫଳ ଦିଆଯାଉଛି । ଶାବକଙ୍କ ଖପୁରୀ, ଛାତି ଓ ମୁଣ୍ଡର ଏକ୍ସ-ରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମେଡିସିନ୍ ଓ ଫୁଡ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡା କମିଥିବା ବେଳେ ଶାବକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ୫ ଜଣଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି,"ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନଲ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏସଟିଏଫ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ କେତେ ବାଟ ଯାଏଁ ରହିଥିଲା, ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି । ଏସଟିଏଫ ଓ Wildlife Crime Control Bureau- WCCB ଏହାର ତଦନ୍ତର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏମିତି ନ ହେବ ସେନେଇ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପଛରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ୍: କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ?, ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବ ସମୟ'- ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର: ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର