ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ
ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ୪୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ୧୧ ଦିନିଆ ମାରାଥନ ଆଲୋଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 17, 2026 at 9:57 PM IST
Technical committee meeting, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଦିନିଆ ମାରାଥନ ଆଲୋଚନା । ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ୪୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଓ ଆଇନଗତ କମିଟି ମୁହାଁମୁହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ତଥ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୧୧ ଦିନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା । ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୁନ ୧୭ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ବୈଠକ । ମହାନଦୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ପରିମାଣ, ଜଳ ବଣ୍ଟନର ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୪୫ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ।
ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ।
ତେବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମହାନଦୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର କେବଳ ବୈଷୟିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସଂଗଠନ କହିଛି । ନଚେତ କାବେରୀ ବିବାଦ ପରି ଏହି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବ । ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଆସିଥିବା ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
୧୧ ଦିନିଆ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ନିସ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । କାରଣ ମହାନଦୀ କେବଳ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଜୀବନରେଖା । ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସମାଧାନର ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ମେ ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର