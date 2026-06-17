ETV Bharat / state

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ

ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ୪୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ୧୧ ଦିନିଆ ମାରାଥନ ଆଲୋଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Technical committee meeting begins in Delhi on Mahanadi water dispute
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Technical committee meeting, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଦିନିଆ ମାରାଥନ ଆଲୋଚନା । ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ୪୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଓ ଆଇନଗତ କମିଟି ମୁହାଁମୁହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ତଥ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ।

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)



ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୧୧ ଦିନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା । ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୁନ ୧୭ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ବୈଠକ । ମହାନଦୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ପରିମାଣ, ଜଳ ବଣ୍ଟନର ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୪୫ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ।


ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ।


ତେବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯୁଗ୍ମ ବୈଷୟିକ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମହାନଦୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର କେବଳ ବୈଷୟିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସଂଗଠନ କହିଛି । ନଚେତ କାବେରୀ ବିବାଦ ପରି ଏହି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ ।


ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବ । ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଆସିଥିବା ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


୧୧ ଦିନିଆ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ନିସ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । କାରଣ ମହାନଦୀ କେବଳ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଜୀବନରେଖା । ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସମାଧାନର ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ।

TAGGED:

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ
TECHNICAL COMMITTEE MEETING
MAHANADI BANCHAO ANDOLAN
MAHANADI RIVER WATER DISPUTE
TECHNICAL COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.