ଗଞ୍ଜାମ ଛାତ୍ରଙ୍କ Tech for Tails ପ୍ରୋଜେକ୍ଚ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିବ ରକ୍ଷାକବଚ

କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଏ.ଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି Tech for tails ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ।

Tech for Tails Class 10 Student Ganjam Develops AI-Based System to Prevent Blackbuck Roadkill
ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ Tech for tails (ETV Bharat)
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଉ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯିବନି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଜୀବନ । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତଥା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର । ଏହି ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଚାଳକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଯିବ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ କୋଡିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏ.ଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନିଆରା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି । ତେବେ କଣ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ? ଏହାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ? ଏହା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)

Tech for Tails ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହ ଶହ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରି ଗଞ୍ଜାମ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୧୦ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲ୍ୟାବ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଳଶ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ କୋଡିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏ.ଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି Tech for tails ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦକାର ହାତୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇପାରିବ ।

Tech for tails Science project
Tech for tails ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)


କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ:

ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆସିକା ଟେକ୍ନିକାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ । ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସର ବନାଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ସେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଓ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହାର ବିସ୍ତୁତ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ । ସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ।

Bhaktaprasad Mohanty Tech for Tails project
ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)

କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି:

ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅର୍ଡିନୋ ୟୁନୋ (Arduino Uno), ଏକ ବ୍ଲକ ବେସିଡ୍ କୋଡିଙ୍ଗ୍ (Block-based coding) ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଟେକ୍ସବେସଡ୍ କୋଡିଙ୍ଗ୍‌ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫର୍ମାଟ । ଅଡିନୋ ୟୁନୋ ସହିତ ଜମ୍ପର ୟାର୍ଡ୍ (Jumper yard) ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦୈନଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସିଗ୍ନାଲ ଲାଇଟ୍ (Red signal light) ସହ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସିଗ୍ନାଲ ଲାଇଟ୍ (Green signal light) ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏଲ୍.ସି.ଡି ସ୍କିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ (camera module) ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଏ.ଆଇ (AI)ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

Tech for Tails project
ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)

ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି "ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଡେଭଲପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ସିଂହ ଭଳି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ୟବନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ବଡ ଧରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।"

Tech for Tails project
ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ETV Bharat)
ପଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ:

ଛାତ୍ର ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି । ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାଇଥାନ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନେ ନିଜ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷପ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଭକ୍ତପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ପଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 650 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କମାଇ ପାରିବା ।"

Blackbuch
କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ (ETV Bharat)

କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ?

ଆସିକା ଟେକ୍ନିକାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତଥା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅର୍ଡିନୋ ୟୁନୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଡିନୋ ୟୁନୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଇବା ସହିତ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ । ପରେ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲ୍.ସି.ଡି ସ୍କିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବ ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ଆଗରେ କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ।

The model in sketch
ସ୍କେଚରେ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି (ETV Bharat)

ଶିକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଶଳୀ, ଜିଜ୍ଞାସା, ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଜନୀ ଓ କ୍ରୀଡାଙ୍କନା ଭଳି 4ଟି ବଷୟ ରହୁଛୁ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଶଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୋଡିଙ୍ଗ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଉନ୍ନତଧରଣ କୋଡିଙ୍ଗ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ବେସଡ୍ କୋଡିଙ୍ଗ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ମେମିନ୍ ଲନିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ଏକ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ତାହା ଏଥିରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ।"

The Aska Technical High School
ଆସିକା ଟେକ୍ନିକାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)

ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ସେପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଖାଡେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର । ଗଞ୍ଜାମରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । କୃଷ୍ଣସାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ଏହା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ।"


ଗଞ୍ଜାମର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନି କୃଷ୍ଣସାର:

ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷରେ ୭୩୫୮ଟି ଓ ୨୦୨୨-୨୩ ବର୍ଷରେ ୭୭୪୩ଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡା ବନାଞ୍ଚଳ ସମେତ ଆସିକା, ପୋଲସରା, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଭଳି ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଖରାଦିନେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଖଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାଦିନେ ଅମଳ ଧାନ କାଟିବା ପରେ ଏହି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ରାସ୍ତ ପାର ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି ।

କେବଳ ବୁଗୁଡା ବନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଛଅରୁ ସାତୋଟି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ବନବିଭାଗ କହିଛି । "କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଗୁଡା ବନାଞ୍ଚଳର ରେଞ୍ଜର ମାନସ କୁମାର ସାହୁ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

