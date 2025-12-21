ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆସି ଗୁଗୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି; ଡିଜିଟାଲ ପାଠପଢ଼ା ସତରେ କଣ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି ?
Published : December 21, 2025 at 2:25 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ପାଠପଢା ଶୈଳୀ । ସମୟ ଆନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କ ରୁଚି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୀଚୀନ ଗୁରୁକୁଳର ପାଠାପଢା ଏବେ ଆସି ଗୁଗୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟରେ ରଖି ଡିଜିଟାଲ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଆଜି ଶିକ୍ଷଦାନର ଡିଜିଟାଲଇଜେସନ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସତରେ କଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ? ମୋବାଇଲ ପାଠପଢା ସତରେ କଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବାହାର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆଡୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସରକାର ଏବେ ଲିଖନ ଓ ପଠନ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଆପଣାଉଛନ୍ତି।
କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଭିତରେ ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମି ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏମିତି ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ କିଏ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ରିଲସ ନିଶା କହୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି।
ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ବସିଲେଣି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସ ନା ବାପା ମା ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।
ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବହିର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି । କେହି କେହି କହନ୍ତି, ବହିରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋବାଇଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ବିବିଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଗବପାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ କହନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସହର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥାଆନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବହିରେ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଓ ୟୁ-ଟିୟୁଵରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗୀତ ଦେଖିବା କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଗ୍ରହର ସହ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ତା ଛଡା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ,ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସେମିତି ଭିଡିଓ ନ ତିଆରି କରି ସ୍କୁଲରେ ଅବସର ସମୟରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପଠା ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବାଦଲ ପାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ," ମୋବାଇଲ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଏ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା। ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ହେବ, ତା ହେଲେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ପିଲାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆଵଶ୍ୟକତା କଣ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଷୟ ବାବଦରେ କେମିତି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଷୟ ଉପରେ ପିଲାର ମୂଳଦୁଆ କିପରି କ୍ଲିଅର ହେବ, ତାହା ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକର କଳା କୌଶଳ ଦରକାର। ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ ଯାଇ କିଛି ଉପକାର ହୋଇ ପାରିବ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ନିଶାରେ ରହିଯିବେ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର । କାରଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି, ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବ, ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିିଏ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦରକର । ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ହଜିଗଲେ ପାଠକୁ ଛାଡିଦେଲେ।"
ସେହିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ପାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏବେ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଠନ ସପ୍ତାହ/ ମାସ ପାଳନ କର। ଅର୍ଥାତ ସରକାର ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନେ ବହି ଠିକ ଭାବେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ଦୁରେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖନ ସପ୍ତାହ ଓ ମାସ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ପାଠପଢା ଶୈଳୀ ପ୍ରିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
