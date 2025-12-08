ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ: ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ..ସବୁଠି ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ, ଦାବି ପୂରଣ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଶିକ୍ଷକ
ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫାସଫା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ । ସେପଟେ ଭୁଶୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା । ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Published : December 8, 2025 at 4:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା, ଉନ୍ନତ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ । ତିନି ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ । ଏହା କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଏସଏସବି ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ସମେତ ପାଚିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ।
ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଭୁଶୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା । କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନାହିଁ । ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ ହୋଇଯିବାରୁ ତେଜୁଛି ଅଭଭାବକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ପ୍ରଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆହ୍ବାନକ୍ରମେ, ୨ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ବେତନ ଦେବାକୁ ଦାବି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୂଳ ପଦବୀକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରି ଲେବୁଲ-୯ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ବେତନ ୩୫ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଛେଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ।
ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ
ଏପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ଆବାହକ ରାମଲାଲ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି ବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ଯାହା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ । ଏନେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆମ ଦାବି ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
13 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ
କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ୧୩ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଲୋୟର ପିଏମଜି ବିଧାନ ସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୩୧୪ ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ବର ପାଲଟିଛି-"ଆମର ଦାବି ସରକାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ" ।
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନର ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସିବିଏସଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ ରାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି । JEE, NEET ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଡିମଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛି । ଆମେ ସରକରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହଁ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ବୃତି ପରୀକ୍ଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଚକିରୀର ସର୍ତ୍ତାବଳି(କ୍ଳାଡ ରୁଲ) ନାହିଁ । ଏବେ ଯାଏ ୨୪ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସରକରଙ୍କ ତରଫରୁ କାଣୀ କୋଉଡିଟିଏ ବି ପାଇଲେ ନହିଁ । ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ । ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ମନଭାବ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ରିପୁଦମନ ସୌରଭ ମିଶ୍ର ।
ଏସଏସବି ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜରାସ୍ତାରେ
ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଲେକ୍ଟରର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (OSLA) ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସୋମବାର ଲୋୟର ପିଏମଜି ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ମୂଳ ଆଇନ ଭାବେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 1969 ଓ ଏହି ଅନୁସାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା 1974ର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ନିୟମ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ State Selection Board ଦ୍ବାରା ମେରିଟ୍ ଆଧାରିତ ସରଳ ଓ ନିୟମାନୁଗତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ I ଏହି ନିୟମ କେବେ ବି ବଦଳା ଯାଇନଥିଲା । ତଥାପି 1989ରୁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SSB ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ଏହି ଆଇନ ମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୂରାପୁରି ଅବହେଳା କରାଗଲା । ଏହାର ପରିଣାମରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଇନ୍ ଏଡ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍, ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପରି ଅନେକ ଅନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଢିଉଠିଲା । ଏଡେଡ୍ କଲେଜର ସମଗ୍ର ସେବା ଗଠନ ବିକୃତ ଓ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଜିର ସଂକଟ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ପରିଣାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦଶକରୁ ଅଧିକ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିୟମାନୁଗତ ବିରୋଧାଭାସର ପରିପ୍ରକାଶ । ଏହା ସହିତ SSB ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଭଳି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାଇ ସମାନ ପଢ଼ା, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସେବା ସମତା ମିଳିବା କଥା ସେମାନେ ସେଥ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ Direct Payment ନିୟମାନୁଗତ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମିଳିବାର ଥିଲା ତାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ।
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ପାଚିକା
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପାଚିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ବନ୍ଦ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ପାଚିକା ସଙ୍ଘର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ତୁଲାଇ ଆସୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ଏକଶହ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଅଛି । ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉନାହିଁ । ଏଣୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକ ପୁନଃ ବିଚାର କରି ମାସିକ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ୪୬୨ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସିକ ୧୩୮୬୦ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାଚିକା ସଙ୍ଘର ସଦସ୍ୟ ।
ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, 'ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଯାହା ଫକରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପାଚିକାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ । ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ । ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପତାକା ଧରି ରାଲି ଧାରଣାରେ ରୁହନ୍ତୁ ।'
ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି-ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ରାଜଧାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡିକରେ ପାଠପଢା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।' ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହିରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
