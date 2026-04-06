ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ; ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ସହ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁୁ ବିରୋଧ କରି ଗର୍ଜଲେ
ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ । ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 6, 2026 at 7:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଆକାଂକ୍ଷୀମାନେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନକରି ସରକାର ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବାରୁ ତାତିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ । ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଏବଂ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ (SME) ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି-
- ପୂର୍ଣ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା- ୧୬୫୨
- ନୂତନ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା- ୫୫୩୮
- ପୂର୍ବ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା- ୫୫୬୮
ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୨୫ କିମ୍ବା ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ । ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ଵାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ SSB(state selection board) TGT(Trained Graduate Teacher) ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ । B.Ed ସମ୍ପୂର୍ଣ କରି ଏବଂ OSSTET ପାସ୍ କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଆକାଂକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ।
୨୦୨୫, ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ସଭାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, OAVS ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ୨୦୬୪ TGT ପଦବୀ SSBକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି | କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏନେଇ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, SSB TGT ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଏବଂ ନୂତନ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଲି ପଦବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଉ । SSB TGT ନିଯୁକ୍ତି ସମେତ OAVS ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଶାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଜଣାଇଛୁ । ସରକାର କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଆଶାୟୀ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଆଶାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଏଡ କରିକି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ରହିଛୁ । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ହେଲେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଆମେ ପାଠ ପଢିକି କଣ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଶାୟୀ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପଟେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ନକରି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
