ଗୁରୁ ଦିବସରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ: ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁ ପୂଜନ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 5, 2026 at 8:02 PM IST
BHUBANESWAR TEACHER STRIKE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୁରୁ ଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଆଜି ୨୧ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଟଳି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ପହଂଚିଥିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ନଯାଇ ସିଧା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଫୁଲ, ଦୀପ, ଚାଉଳର ଥାଳି ଧରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି । ନିମାପଡ଼ାରୁ କେଉଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ ଓ ଆଉ କିଏ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ।
‘ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର’:-
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଠିତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟର ତର୍ଜମା ଆବଶ୍ୟକ । ରିପୋର୍ଟକୁ ତର୍ଜମା ନକରି ସରକାର ସିଧାସଳଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
‘କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେବ’:-
ଏପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ । ଏନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ୭୯ଟି ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
‘ଦାବି ହାସଲ ନହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ’:-
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ୨୧ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ତର୍ଜମା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; 'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଦରକାର ସମାଧାନ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର