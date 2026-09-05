ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧକ ସାଜିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ବନ୍ୟା ଜଳ ପାଇଁ ଫିକା ପଡିଲା ଗୁରୁଦିବସ
ବନ୍ୟା ପାଣି ଗୁରୁଦିବସକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରି ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 5, 2026 at 7:32 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁଦିବସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ଜଳ ସାଜିଲା ବାଧକ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ସ୍କୁଲ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି । ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଏବେବି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପୂଜ୍ୟପୂଜା ପରମ୍ପରାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନା ଶିକ୍ଷକ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଗୁରୁ ଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରବ-
ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ହରିଣକୁଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହାଁନ୍ତି । ସେହପରି କୁଶୁଡା ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ଭିତରେ ପାଣି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରି ପାଖରେ ପାଣି । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୪ ଫୁଟର ପାଣି । କୁଶୁଡା, ନିଳପୁରା , ଆରୁହା ବର୍ତ୍ତିର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ନିରବ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ଶୁଭୁଛି ପାଣିର କଳ କଳ ଶବ୍ଦ ।
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମିନି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା-
ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କମିନାହିଁ । ବାରବିଟିଆ ଜନାର୍ଦନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବନ୍ୟାଜଳ କିଛିଟା କମିବାରୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପଶି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଗୁରୁଦିବସ ପାଳିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପିଲା ବାଧ୍ୟହୋଇ ଘରେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିପାରିଲେନି..
ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଏ ପରମ୍ପରାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବାଧକ ସାଜିବା ପରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ଗୁରୁ ପୂଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରମାଣିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସବୁ ପିଲା ତ ସ୍କୁଲ ଆସି ନଥିଲେ । ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୫୨ ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲୁ । ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ପାରିଲୁ ପୂଜା କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲଭାବେ ପାଳନ ହୁଏ, ଏବର୍ଷ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି । ଆମେ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଛୁ ସେତିକି କରିପାରିଛୁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଦିବସର ସେ ମାହୋଲକୁ ଖୋଜିଛୁ । ତଥାପି ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିପାରିଲେନି, ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ।
ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି-
ଅନ୍ୟପଟେ ହରିଣକୁଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜି ନଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁ ଦିବସ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ । ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି କୋଳାହଳ, ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ସ୍ନେହ-ମମତା, ସେଇଟା ଆଜି ଶୁଭିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ । କାରଣ ଆମ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୩ କିଲୋମିଟର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଶି ଆସିଛି ସ୍କୁଲକୁ । ସବୁ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି । ତିନି-ଚାରି ଦିନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ୟା ପାଇଁ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ପାଣି ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ସେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ହୁଏତ ବନ୍ୟା ପାଣି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାହା ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ।"
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗୁରୁ ଦିବସରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; 'ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର