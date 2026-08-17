ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ; ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ
ନିଯୁକ୍ତି, ପେନସନ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 17, 2026 at 7:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହାତରେ ଫ୍ଲାସକାର୍ଡ, ଆଖିରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଅଧିକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ । ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଆଜି କେବଳ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତା ଗର୍ଜି ଉଠିଛି । ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ 'ଶିକ୍ଷାକୁ ଗଢ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ?' ନିଯୁକ୍ତି, ପେନସନ୍ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ କେବଳ ଦାବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପିଢ଼ିର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗ ଆଜି କେବଳ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଓ ଅପେକ୍ଷାର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ, ଅବସର ପରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନର ଆଶା ରଖିଥିବା ଶିକ୍ଷକ-କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । କାହାର ହାତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିର ପ୍ଲାକାର୍ଡ, କାହାର ଆଖିରେ ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ଆଉ କାହାର ମନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ।
ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ :
ଆଶାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସ୍ୱାଗତ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ୪ ଦଫା ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, PET, RHT ଏବଂ SSB TGT ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୪୫ ହଜାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ୧୨୮୯ OAV ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ।
ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ Official Teacher Recruitment & Examination Calendar ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ଆବେଦନ, ପରୀକ୍ଷା, ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମୟ ସୀମା ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଶାୟୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଜେନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ଅବସର ନେଇଥିବା ଓ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ-କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଏବଂ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଘର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ ।
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର:
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମାଇବା ଦାବିରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ଫି’, ଆଫିଲିଏସନ୍ ଫି’, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ସମସ୍ତ ପରୋକ୍ଷ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ସହ ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ, ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଗଠନ ଦାବି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ।
ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶିକ୍ଷକ-କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର । ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କେବେ ଖୋଲୁଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁଣି ତେଜିବ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ୪,୫୫୮ ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର