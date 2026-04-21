ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଭାତ ସହ ଲୁଣ ଦେଇ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ

କୁନି କୁନି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ସନ୍ତୋଷବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି l ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 10:01 PM IST

ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଭାତ ସହ ଲୁଣ ଦେଇ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଳିପଦର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋମଳମତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଭାତ ସହିତ କେବଳ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା l

ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ ସଂଯୋଜକ (ସିଆରସିସି) ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଏବିଇଓ) ତଥା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଡମ୍ବୁରୁ ଧର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଶିମିଳିପଦର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସାରି ଫେରିଥିଲେ । ଯାହାର ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି l

ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ମୋହନ ମୁରାରୀ ସିଂସଙ୍କୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟଚାର୍ଜ କରି ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କଁହରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି l ତେବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ଏବଂ କୋଟଗଡ଼ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ବ୍ଲକର ଏକାଧିକ ଅବହେଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ଅଭିଭାବକ ମହଲ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ କୁନି କୁନି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ସନ୍ତୋଷବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ l

MIDDAY MEAL SCHEME
PRIMARY SCHOOL IN TUMUDIBANDH BLOCK
KANDHAMAL TEACHER SUSPENDED
PLAIN DRY RICE WITH SALT
