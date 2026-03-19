SIR କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା; ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍‌-୨ ହାଇସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମୀ ସାହୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 4:36 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 4:48 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ-୨ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଶ୍ମୀ ସାହୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଫେଜ୍-୨ ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରଶ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, 1950 ର ଧାରା 32(1) ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ , ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍ -II ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଶ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ରଶ୍ମୀ ସାହୁ କୌଣସି କାରଣ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ (SIR) କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ତାଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରତି ଘୋର ଅବହେଳା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଏପରି ବିଫଳତା ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, 1950 ଏବଂ 1951 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେବା ଆଚରଣ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଏ ।
ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 2025 ମସିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ 2002 ମସିହାର ଭୋଟର ରୋଲ ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ, ନିରନ୍ତରତା ଓ ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି । ସେହିପରି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଢିଲା 7000 ବୁଥ୍, SIR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ

