SIR କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା; ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍-୨ ହାଇସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମୀ ସାହୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ।
Published : March 19, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 4:48 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍-୨ ହାଇସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମୀ ସାହୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଏମସି କମିଶନର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ରଶ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ ୧୯୫୦ ଧାରା ୩୨ (୧) ଆଧାରରେ ନିଲମ୍ବନାଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଢିଲା 7000 ବୁଥ୍, SIR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର