ବାରିପଦାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ! ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର

ଢେଙ୍କିନେଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା

Teacher Missing During Census Duty in Baripada Mayurbhanj
ବାରିପଦାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 5:01 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନ୍ୟଡିହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜନଗଣନା (Census) କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିଖୋଜ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁ (୩୦) । ସେ ଢେଙ୍କିନେଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Teacher Missing
ନିଖୋଜ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ (ETV Bharat)


ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ, ଜନଗଣନା-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ଗତ ୧୮ ତାରିଖ (ଶନିବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ବାହାରିଥିଲେ । ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ନଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ବିଚ୍‌ ଅଫ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ମାଲିକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସି, ଏନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିବେଦନ:

ଅଭିଯୋଗରେ ଭଡ଼ା ଘରର ମାଲିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କର ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ପୋଲିସ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ରର ଉଦ୍ଧାର କରୁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବାରିପଦା ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନମ୍ବର (8847894230)ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।


ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଭଡ଼ା ଘର ମାଲିକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଓ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

