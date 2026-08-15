ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପତାକା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ; ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩ ଛାତ୍ର ଆହତ
ବାଲେଶ୍ବରର ମଇତାପୁର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ଯୋତି ନାୟକ
Published : August 15, 2026 at 2:02 PM IST
Electric Shock Death ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଅଧୀନ ମଇତାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେହେରା । ସେ ସିମୁଳିଆର ମଇତାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରୟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ରୟାଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକ ମୃତ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପତାକା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଆଣୁଥିଲେ । ଲୁହା ପାଇପ୍ଟି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ପାଖରେ ଥିବା ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ:
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆହତ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସିମୁଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ସ୍କୁଲର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ କିଛି ଛାତ୍ର ମିଶି ପତାକା ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲୁ । ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟଟି ଭାରସାମ୍ୟା ହରାଇ LT ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ।"
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ପାଖରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କରଞ୍ଜିଆ ନେଢୁଆପାଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ: ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣରେ ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର