ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ! ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ
ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ, ଅନୁଦାନ, ପେନ୍ସନ୍, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 18, 2026 at 7:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଠପଢା ସାମୟିକ ବ୍ୟାଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଖରା-ବର୍ଷାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ସହିତ ଅନୁଦାନ, ପେନ୍ସନ୍, ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରୀକରଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ତିନି ଦିନ ଧରି ଦିନ ରାତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ବସି ରହି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଅଭିଭାବକ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନ୍ୟୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ।
"କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ସେହି ସରକାର ଆଜି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନକରି ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି," ବୋଲି ସମନ୍ବୟ ସମିତିର ଆବାହକ ସଂପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ:
ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ପେନ୍ସନ, ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀକରଣ, ଅବସର ବୟସ ସୀମା ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବେସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦି ଦାବି ଅନ୍ତୁର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
'ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି'
ଯାଜପୁରର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବଳ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଭଳି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବୁ । ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରମାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛୁ ।" କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ।
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ବୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ଓ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନକରିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସମନ୍ଵୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଅନୁଦାନ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି କମିଟି ନାମରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଗଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ୨୦୦୯କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ।"
ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ୭୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଅବସର ନେଇ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନକରି ହା ହତାଶା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପେନସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ୧୯୮୧ ପେନ୍ସନ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ୧୨.୦୧.୨୦୨୪ରେ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଅବସର ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନଦେଇ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ଏକ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ଅଟେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ବୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ; ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ
ପୁଣି ତେଜିବ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ୪,୫୫୮ ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର