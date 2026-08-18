ETV Bharat / state

ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ! ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ

ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ, ଅନୁଦାନ, ପେନ୍‌ସନ୍, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

teacher daynight protest Gandhimarg Bhubaneswar demanding pension grant facilities
3ୟ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଠପଢା ସାମୟିକ ବ୍ୟାଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

3ୟ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)

ଖରା-ବର୍ଷାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ସହିତ ଅନୁଦାନ, ପେନ୍‌ସନ୍, ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରୀକରଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ତିନି ଦିନ ଧରି ଦିନ ରାତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ବସି ରହି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଅଭିଭାବକ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନ୍ୟୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ।

"କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ସେହି ସରକାର ଆଜି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନକରି ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି," ବୋଲି ସମନ୍ବୟ ସମିତିର ଆବାହକ ସଂପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।

Teachers' day-night protest on third day
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ:
ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ପେନ୍‌ସନ, ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀକରଣ, ଅବସର ବୟସ ସୀମା ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବେସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଦି ଦାବି ଅନ୍ତୁର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।


'ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି'
ଯାଜପୁରର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବଳ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଭଳି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବୁ । ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରମାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛୁ ।" କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ।

Teachers and educationists are demanding justice on Gandhi marg
ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ବୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ଓ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପେନ୍‌ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନକରିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

Disruption of Education at school
ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ (ETV Bharat Odisha)



ଏନେଇ ସମନ୍ଵୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଅନୁଦାନ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି କମିଟି ନାମରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଗଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ୨୦୦୯କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ।"


ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ୭୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଅବସର ନେଇ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନକରି ହା ହତାଶା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପେନସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ୧୯୮୧ ପେନ୍‌ସନ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ୧୨.୦୧.୨୦୨୪ରେ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଅବସର ବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନଦେଇ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ଏକ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ଅଟେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ବୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ; ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ

ପୁଣି ତେଜିବ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ୪,୫୫୮ ଶିକ୍ଷକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA EDUCATION DEPARTMENT
TEACHERS STRIKE ON DAY 3
TEACHERS STRIKE GANDHI MARG BBSR
ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ
TEACHERS STRIKE IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.