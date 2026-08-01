ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍
ନିଜ ଘରେ ଟିଉସନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 1, 2026 at 11:14 PM IST
STUDENT MOLESTATION BY TEACHER, ସମ୍ବଲପୁର: ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ l ଏମିତି ସମାଜକୁ ଏକ ଲଜ୍ୟାସ୍ପଦ କରିବା ଭଳିଆ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ l ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ l ନିଜ ଘରେ ଟିଉସନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ଗିରଫ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଲେ ବବି ପଟେଲ l ଏନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଏକ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ବବି ପଟେଲ (୪୬) ଜୈନେକ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରେ ଟିଉସନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକ ବବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହପାଠୀକୁ ଛୁଟି ଦେଇ ନାବାଳିକା ଏକୁଟିଆ ଥବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ l ତେବେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଥିବା ଦେଖି ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା' ଟିଉସନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ, କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଉକ୍ତ ଯୌନ ପିପାସୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ଗତ ୩୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ Case Ref:-Kuchinda PS Case No.163 dtd.31.07.2026 u/s-74 BNS /r-w Sec-8 POCSO Act ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିଥିଲା l ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଥିଲା l ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର