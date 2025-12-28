ETV Bharat / state

ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ

ମିଠେଇ ଦେବା ବାହାନାରେ ଡାକିନେଇ 11 ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ।

Jharpokharia Police Station
ଝାରପୋଖରୀଆ ଥାନା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 28, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପୁଣି ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ମିଠେଇ ଦେବା ବାହାନାରେ ଡାକିନେଇ 11 ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରୀଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ବାରିପଦା ସଦର ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଜଣେ ପୀଡିତା ଆସିଥିଲେ। ମିଠେଇ ଦେବା ଆଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ପଛ ପଟ ଘରକୁ ଡାକିନେଇ ସେଠାରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ଆସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଝିଅ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।


ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ସଦର ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, " 26 ଡିସେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗ୍ରୋସରି ଦୋକାନକୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହାନାରେ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ଥିବା ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଜଣକ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସି ସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି କେସଂ ନମ୍ବର 322/25 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରା ଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ। ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

