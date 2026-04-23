ଟିଉସନ ନାଁରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
କାହାରିକୁ ଜଣାଇଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କେସ ନମ୍ବର 134/24 ଅନୁଯାୟୀ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ।
Published : April 23, 2026 at 8:44 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିଲେ ଶିକ୍ଷକ । ଟିଉସନ ଦେବା ନାଁରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଶେଷରେ ପୀଡିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ ।
ଟିଉସନ ନାଁରେ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ କୋରୁଆ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରୀ ଅସଦାଚରଣ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ରଞ୍ଜନ ଜନୈକା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଟିଉସନ୍ ଦେବା ନାମରେ ବାରମ୍ବାର ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାରି ଆଗରେ କହିଲେ ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖିଥିବା ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣାର ବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବା ଧମକ ଦେଉଥିଲା ।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଘରେ କହିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣୀଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କେସ ନମ୍ବର 134/24 ଅନୁଯାୟୀ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା