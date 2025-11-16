ବିନା କାମରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ନେଉଥିଲେ ଦରମା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ନୟାଗଡ ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ନ କରି ଦରମା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ।
Published : November 16, 2025 at 4:08 PM IST
ନୟାଗଡ: କାମ ନ କରି ଦରମା ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଶିକ୍ଷକ । ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ୩ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ନ କରି ଦରମା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ।
କାମ ନ କରି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି କାମ ନ କରି ନିୟମିତ ଦରମା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇ ୧୩ ରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୬୨୮୪ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କୋର୍ଟ ମାମଲା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ପରିଚାଳନା ଆଦିରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମାକୁ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ତୁରନ୍ତ ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଆସିନଥିଲେ କିମ୍ବା ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କେମିତି ପଠାଉଥିଲେ, ଏହାପଛରେ ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଇଓ ଏବଂ ଡିଇଓ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ:
ଏନେଇ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମୋତେ ବିଇଓ ଫୋନ କରି କହିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ । ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଡିଇଓ (ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲି । ମୋତେ ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଲେଖାନଥିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ସ୍ଲିପ ଦେଲେ ଦରମା ମିଳିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ । ମୁଁ ପୂର୍ବ ଡିଇଓ ଥିବା ବେଳେ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମେଳାମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁଲି ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି," ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖାଥିଲା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ deo ଅଫିସକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି ପରେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇଥିଲେ l ମୁଁ ଯେମିତି ଦରମା କରିବା କଥା କରିଛି । ସେ ଡିୟୁଟି କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।"
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି,"ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାମ ନ କରି ଦରମା ନେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଦରମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ମେଳାମ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ନିୟମାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । "
