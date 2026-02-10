ETV Bharat / state

ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକ

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ, ରହସ୍ୟରେ ପ୍ରେମିକା ଲିଜାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି । କାର୍ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 10, 2026 at 11:19 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଓରଫ୍ ଦିନେଶ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁୟାୟୀ, ଦିନେଶ ଘଟଣା ପରେ ନିଜ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସେଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ।

ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ, ରହସ୍ୟରେ ପ୍ରେମିକା ଲିଜାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ରହସ୍ୟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଥାନାରେ ପ୍ରେମିକା ଲିଜାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରେମିକା ଲିଜାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଲିଜା ଯୋଜନା କରି ଡାକିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଘଟଣାରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ।

ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦୌଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୋମବାର- ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିର ଏହି ଭିଡିଓ । ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାତି ୧ଟା ୩୧ରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ବିପରିତ ଦିଗରୁ ଲିଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ଏହି ସିସିଟିଭିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି ।


ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦିନେଶ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ- ଏସିପି
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୋନ୍-୬ ଏସିପି ସୋନାଲି ପରମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓକୁ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ । ଫେରାର ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨ରୁ ୩ଟି ମାମଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ହତ୍ୟା ପରେ ଦିନେଶ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରର ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଲିଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ," ବୋଲି ଏସିପି ପରମାର କହିଛନ୍ତି । (ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଓରଫ୍ ଦିନେଶ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବର ସୂଚନା)

ନୋଟିସରେ ଗଲେ ଶିଶୁଭବନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର
ହତ୍ୟା ପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚଳାଉଥିବା କାରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ କିପରି ଓ କେଉଁମାନେ ନେଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ମାଉସୀମା ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ରଞ୍ଜିତ ଜେନାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛାଡିଛି । ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି କାର୍ ଚଳାଉଥିଲେ । ଏନେଇ ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ମାମଲା ହୋଇଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।


ଗାଡି ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପୋଲିସ
ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚଳାଉଥିବା କାରଟି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଜଣେ ମହିଳା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଉକ୍ତ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜେରା କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଓକିଲ ଦିବାକର ନାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ରବିବାର-ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୧୦ ବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗାଡି ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ । ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସି ନେଇଯାନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେହି ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୃତ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ମଉସା ଗାଡ଼ି ମାଳିକାଣୀଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇଥିଲେ । ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚଲାଉଥିବା କାରରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ରଞ୍ଜିତ ତାକୁ କଳ୍ପନା ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ନେଉଥିଲେ । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ହୋଇ ମାଉସୀମା ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ କାରକୁ ନେବାବେଳେ ସୋମବାର ଭୋର ସମୟରେ ରଞ୍ଜିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ । ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଉକ୍ତ କାରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା କିଏ ସେନେଇ ଜାଣିନଥିବା," ଓକିଲ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

SATYABRATA PRADHAN MURDER CASE
ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
TAXI DRIVER MURDER IN BHUBANESWAR
DINABANDHU NAYAK SURRENDERS
DINABANDHU NAYAK SURRENDERS

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

