ABDOଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଠପ୍ ପଡିଲା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ
ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଏଡିବିଓଙ୍କୁ ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ।
Published : May 18, 2026 at 6:12 PM IST
କଟକ: କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ଵାର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ, ଆଠଗଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ ଓ ସାଲେପୁର ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଏଡିବିଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ । ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଆଜି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ।
ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦ, ଠପ୍ ପଡିଲା ବ୍ଲକର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏହି ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ବି ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ଯାଇନଥିବାରୁ ଆଜି(ସୋମବାର) ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେଵେ ଆଜି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବିଜେଡି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପିର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଆସି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ:
ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଏବଂ ଅଭୟ ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି ।’ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ