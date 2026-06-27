ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ୟ 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର

ତାମିଲନାଡୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Governor pays tributes to Odia migrant workers after their bodies arrive at Bhubaneswar airport
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TAMIL NADU AMMONIA GAS LEAK ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ଥମିନାହିଁ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଧବାରୀ ନାଏକ । ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ମରଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।


ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ:
ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ବହୁ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଧବାରୀ ନାଏକ ଗୁରୁବାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

Governor pays tributes to Odia migrant workers after their bodies arrive at Bhubaneswar airport
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
ଓଡିଶା ପହଞ୍ଚିଲା 3 ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର:ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ସୁମିତ୍ରା ଜୁଆଙ୍ଗ, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ରୀତା ଜୁଆଙ୍ଗ । ସେମାନଙ୍କ ମରଶରୀର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମ କମିଶନର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Death toll in Tiruvallur tragedy
ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଟ୍ରାଜେଡିର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା (Notice)
ସୁସ୍ଥ ଓ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ସରକାର:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ମୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯାଇ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଓ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ବଗିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝରର ୧୧ ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳର ବୁଧବାରୀ ନାଏକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୫ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11 ଛୁଇଁଲା, ଓଡିଶାର 9

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ଫସିଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ! ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TAMIL NADU GAS LEAK
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଘଟଣା
ODISHA MIGRANT LABOR DEATH GAS LEAK
ଓଡିଶା ଶ୍ରମିକ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି
TAMIL NADU AMMONIA GAS LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.