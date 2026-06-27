ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ୟ 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Published : June 27, 2026 at 11:25 AM IST
TAMIL NADU AMMONIA GAS LEAK ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ଥମିନାହିଁ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଧବାରୀ ନାଏକ । ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ମରଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ:
ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ବହୁ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଧବାରୀ ନାଏକ ଗୁରୁବାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର