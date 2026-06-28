ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝରର କବିତା ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜିବ ରାୟେ
Published : June 28, 2026 at 10:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି । ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇସୁଆଁ ଗ୍ରାମର ବୁରୁଣ୍ଡା ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଝିଅ କବିତା ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏବେ ବି ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରମିକ ସର୍ଦାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ, ସମଗ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ?
ଏବେ ବି ଅନେକ ଆହତ ଶ୍ରମିକ ଚେନ୍ନାଇର ଚାରୋଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଏନେଇ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ଶ୍ରମିକ ସର୍ଦାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଆଣାଯାଉଥିଲା, ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗ ତାମିଲନାଡୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନସମ୍ମତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ? ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି ।"
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କେଉଁ ଅନୁମତି ଆଧାରରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଥିଲା ? ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ? ସେନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ?
୧୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରାଜେଡି ଏବେ କେବଳ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରମିକ ସର୍ଦାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତରଦାଇତ୍ଵକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ? ତେବେ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ? ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର