ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ଫସିଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ! ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ

ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟ୍ରେନରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଓଡିଶା ଆଣିବେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ୪ ଅଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Tamil Nadu gas leak tragedy
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁ ଥିରୁଭଲ୍ଲାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସି-ଫୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ 9 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି 4 ଜଣିଆ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେବି ସେଠାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।

ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ-

ତାମିଲନାଡୁର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା, ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍‌ଆଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଯାଇଛି ।


ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏହି 4 ଜଣିଆ ଟିମ ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଓଡିଶାକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

GAS TRAGEDY
ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ (ETV Bharat Odisha)
ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍‌ଆଇ ବିଭାଗର ୨୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ତାରିଖର ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ତିରୁଭାଲ୍ଲୁରର ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ ସିଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୨୫ ଜୁନ୍‌ରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।ଏହି ଟିମରେ ଲେବର କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜିତା ଦଳାଇ, କାଳୀପୁତ୍ର କୁଲଦୀପ ପ୍ରସାଦ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଏବଂ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇବା, ଆହତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଉଦ୍ଧାର ଓ ମରଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି କେବେ ପ୍ରଭାବିତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ।

ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମ କମିଶନର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲୁଗାଁ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କୁ ଜରୁରୀଭିତ୍ତିରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।


ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ, ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କର ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ଏବେଯାଏଁ ଓଡିଶାକୁ 5 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୫ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

GAS TRAGEDY
ODISHA MIGRANT WORKERS
୫ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ
4 MEMBER TEAM GOES TO CHENNAI
TAMIL NADU GAS LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.