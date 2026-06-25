ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ଫସିଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ! ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ
ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟ୍ରେନରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଓଡିଶା ଆଣିବେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ୪ ଅଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 25, 2026 at 6:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁ ଥିରୁଭଲ୍ଲାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସି-ଫୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ 9 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି 4 ଜଣିଆ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ । ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେବି ସେଠାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ-
ତାମିଲନାଡୁର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା, ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଯାଇଛି ।
ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏହି 4 ଜଣିଆ ଟିମ ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଓଡିଶାକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମ କମିଶନର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲୁଗାଁ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କୁ ଜରୁରୀଭିତ୍ତିରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ, ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କର ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ।
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଏବେଯାଏଁ ଓଡିଶାକୁ 5 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମରଶରୀର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୫ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର