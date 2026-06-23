ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ୭ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Tamilnadu gas leak tragedy; death toll reaches 7
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ୭ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।

ସହାୟତା ରାଶି 4 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି

ଏପଟେ ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।

ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଶୋକାକୁଳ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ 5 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର

ମିିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସେଣ୍ଟ ପିଟର ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ ସି-ଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଡ଼ିପଶା ଗ୍ରାମର ସଜନୀ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମସ୍ତ ମୃତକ ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ 5 ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମୃତ ଶରୀର ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା କେନ୍ଦୁଝର ନିଆଯିବ । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ମୃତକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, 5 ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମିଳିଲା ପରିଚୟ




TAGGED:

ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା
CM ANNOUNCES 10LAKH COMPENSATION
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି
CM ANNOUNCES COMPENSATION
TAMIL NADU GAS LEAK TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.