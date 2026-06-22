ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ମୃତକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, 5 ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମିଳିଲା ପରିଚୟ
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 22, 2026 at 10:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସିଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯିବ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହ । ସେଠାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦୁଝର ପଠାଯିବ । ଏନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିବେ । କେନ୍ଦୁଝରର ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହାପରେ ସରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କେନ୍ଦୁଝର ନିଆଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 5ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରମ କମିଶନର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲୁଗାଁ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କୁ ଜରୁରୀଭିତ୍ତିରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ, ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସମୟର ଅଭାବ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମୃତ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୃତକ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁର ଗୁମାଣି ଜୁଆଙ୍ଗ ସୂଚନା । ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ, ଫୁଲମଣି ଜୁଆଙ୍ଗ (ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ), ଶିବାନୀ ଜୁଆଙ୍ଗ (ତେଲକୋଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ), ଗୀତା ଜୁଆଙ୍ଗ (ତେଲକୋଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ), ଚମ୍ପାବତୀ ଜୁଆଙ୍ଗ (ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ) ।
ଏହି ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁରୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ସି-ଫୁଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୁଦାୟ ୧୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ୮ଜଣ ଝିଅ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଏହି ଗାଁର ଗୁମାଣି ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେଠାରେ ଜାରି ରହିଛି ।
ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗତ ୭ ରୁ ୮ ମାସ ପୂର୍ବେ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା କମ୍ପାନୀ । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ୭ରୁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ୨ ରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଝିଅ ଘରକୁ ପଠାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଗୁମାଣିଙ୍କ ବାପା । ଝିଅର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ବାପା । ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଓଡିଶାର 5 ମୃତ, 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର