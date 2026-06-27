ETV Bharat / state

ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି, 5 ସଙ୍କଟାପନ୍ନ

ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଓଡିଆ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

MMONIA LEAK INCIDENT
ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ୫ ଜଣ ଏବେ ବି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସମୁଦାୟ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।


ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏବେ ବି ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ।



ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା-

ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଧୁବାରୀ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ।


ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ,ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚେନ୍ନାଇର ଭେଲ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରା ହସ୍ପିଟାଲ, ଷ୍ଟାନ୍ଲେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।


ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲେଟିନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ଏହି ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟାବହତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓଡିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଭୟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ୬୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮ ଜଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ଅଘଟଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ୬୨ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ
ODIA LABOURERS IN TAMIL NADU
ODIA LABOURERS DEATH TOLL
TAMILNADU AMMONIA GAS LEAK
AMMONIA LEAK INCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.