ଖୋରଧା ରେଳ ଡିଭିଜନର ଏକମାତ୍ର ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ ହେଲା ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍
ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁନନିର୍ମିତ ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଶୁଭଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 17, 2026 at 11:20 PM IST
TALCHER AMRUT BHARAT STATION, ଅନୁଗୋଳ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁନନିର୍ମିତ ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୭୫ଟି ଆଧୁନିକୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପଣର ଏହା ଏକ ଅଂଶ । ପ୍ରାୟ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଏହି ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ଆଧୁନିକ ଓ ଯାତ୍ରୀ ଅନୁକୁଳ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟେସନ ଭବନ, ଉନ୍ନତ ମାନର ଚଳାଚଳ ପରିସର, ସୁସଜିତ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ, ଆଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ, ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରୀ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଲୋକୀକରଣ, ମାନକ ସୂଚନାଫଳକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
ଷ୍ଟେସନର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପୁନନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା, ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବହନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳ-ତାଳଚେର କୋଇଲା ଓ ଶକ୍ତି ବଳୟକୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ । ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଥିବା ୫୯ଟି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଆଧୁନିକ ଓ ଯାତ୍ରୀ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି, ପାଳଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନର ଏଡିଆରଏମ (ଇନଫ୍ରା) ରାଜଧାରୀ ଯାଦବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ୭୫ଟି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା ଓ ବିମଳଗଡ଼ ସାମିଲ ରହିଛି । 'ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତାକାଲି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ନବୀକୃତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୈନିକ ଚାଲିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଉଧ୍ନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ