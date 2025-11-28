୨୦୨୭ ସୁଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାଳଚେର ଫାଟିଲାଇଜର, ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ ୭୦ ଭାଗ କାମ ଶେଷ
କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ବିବେକ ଶ୍ରୀବସ୍ତାଵ ।
Published : November 28, 2025 at 3:01 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ତାଳଚେର ସାରକାରଖାନା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ ୭୦ଭାଗ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଦୃତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ତାଳଚେର ଫାର୍ଟିଲାଇଜର କାରଖାନାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ବିବେକ ଶ୍ରୀବସ୍ତାଵ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୦୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନୂତନ ତାଳଚେର ଫାର୍ଟିଲାଇଜର କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଫସିଆଇ ନାମରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ୟୁରିଆ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦେଶରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେମିକାଲ ଓ ଫାର୍ଟିଲାଇଜର କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ କରି ତାଳଚେର ଫାର୍ଟିଲାଇଜର ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଏଠାରେ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଭିତ୍ତିକ ୟୁରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ସାରା ଭାରତରେ ଏଭଳି କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ। କାରଣ ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର କୋଇଲା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଖାନାରୁ ବାର୍ଷିକ ୧.୨୭ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ ମିଲିୟନ ଟନ୍ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।
ଗତ ୨୦୧୯ରେ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋରନା ମହାମାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା। ଏହାଛଡା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ଥର ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ କାରଖାନାର ଭାଗିଦାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଏକ ସହାୟତା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପେଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ୧୨ ହଜାର ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପର ୭୦ ଭାଗ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଚିମିନି, କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଫ୍ରେମ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି। କୋଇଲା ମିଲିଂ ଫ୍ରେମ ଏବଂ ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କାରଖାନା ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେଣୁ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ବିବେକ ଶ୍ରୀବସ୍ତାଵ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ