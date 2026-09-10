ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦାବି କଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

swatantra Byabastha Manch Demands for Special Darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri Residents
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦାବିରେ ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସହରର ବଜାର କମିଟି, ମହିଳା ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ୧୬୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ:

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ସମୟରେ ସାଲବେଗ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 'ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ'ର ଦାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଏହି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

swatantra Byabastha Manch Demands for Special Darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri Residents
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦାବିରେ ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାଠିକର ପାଠ:

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡାକହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀବାସୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ହେଉ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ପୁରୀବାସୀ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଇନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ନକରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"

swatantra Byabastha Manch Demands for Special Darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri Residents
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦାବିରେ ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
'ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ'

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଦାବି । ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଛି ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଆସିପାରିବେ । ଏଣୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବଭଳି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।"

ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 500ରୁ 600 ପୁରୀବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ବାର ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ, ~ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।

swatantra Byabastha Manch Demands for Special Darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri Residents
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦାବିରେ ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)

'IT Enable ବ୍ୟବସ୍ଥା'


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ IT Enable ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଦେଖାଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ପୁରୀବାସୀ କିଭଳି ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧାରଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RESIDENTS PROTEST
PURI JAGANNTH TEMPLE
ପୁରୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ
SRIMANDIR SPECIAL ENTRY DEMAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.