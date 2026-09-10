ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ତାତିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦାବି କଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 10, 2026 at 11:06 AM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସହରର ବଜାର କମିଟି, ମହିଳା ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ୧୬୨ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ସମୟରେ ସାଲବେଗ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 'ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ'ର ଦାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଏହି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡାକହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀବାସୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବା ହେଉ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ପୁରୀବାସୀ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଇନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ନକରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଦାବି । ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଛି ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଆସିପାରିବେ । ଏଣୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବଭଳି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।"
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 500ରୁ 600 ପୁରୀବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ବାର ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ, ~ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମିନାକ୍ଷୀ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।
'IT Enable ବ୍ୟବସ୍ଥା'
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ IT Enable ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଦେଖାଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ପୁରୀବାସୀ କିଭଳି ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧାରଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ