ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ; କହିଲେ, ଚାକିରି ଫେରାଅ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଅ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଚାକିରୀରରୁ ଛଟେଇ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର । ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଦାଉ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 5, 2026 at 7:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:14 ଦିନ ବିତିଲା । ଖରା, ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର । ଛଟେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକା ଆସି ନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କାହା ଘରେ ରୋଗୀଣା ମା, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ । ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଚାକିରୀରରୁ ଛଟେଇ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର । ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଦାଉ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ରାତିଦିନ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ।
ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନିହାରିକା କବି । କଟକ ଅର୍ବାନରେ ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ହଠାତ ଛଟେଇ କାରଣରୁ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ । ଘରେ ରୋଗୀଣା ମାଆ । ଚାକିରୀ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଘର ଚଳଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନିହାରିକା କହନ୍ତି, 'ଯଦି ଚାକିରୀ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଭଲ ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ପଡୁଛି । ପାଠ ପଢି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ପଡି ରହିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିହାରିକା । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ' ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିହାରିକା ।
- ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଯେପରି ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବ ସେନେଇ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ
- କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯଦି ନେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅର୍ଥ ରୋଗୀକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି
- ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି
- ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡି ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି
- କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ୟାସ୍ ଲେସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ
- ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି
- ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ବସି ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ GJAY-ABPMJAY କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ
ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଚଳିତ ମଇ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶେଷ ଅବଧି ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଥିଲା । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ଛଟେଇ ହେଲେ ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ସେହିପରି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, 70% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବା ସହ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି
- ଛଟେଇକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ
- ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
- ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଙ୍ଗ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସିଧା ସଳଖ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (SHAS) ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛଟେଇ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର; ଥାଳି ପିଟି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SIR ୨୦୨୬: ଭୋଟର ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହ CEOଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ