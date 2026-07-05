ETV Bharat / state

ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ; କହିଲେ, ଚାକିରି ଫେରାଅ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଅ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଚାକିରୀରରୁ ଛଟେଇ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର । ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଦାଉ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

swasthya mitra strike in bhubaneswar demanding job restoration
ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 5, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର:14 ଦିନ ବିତିଲା । ଖରା, ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର । ଛଟେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକା ଆସି ନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କାହା ଘରେ ରୋଗୀଣା ମା, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ । ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଚାକିରୀରରୁ ଛଟେଇ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର । ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଦାଉ । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ରାତିଦିନ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ।

ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)



ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନିହାରିକା କବି । କଟକ ଅର୍ବାନରେ ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ହଠାତ ଛଟେଇ କାରଣରୁ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ । ଘରେ ରୋଗୀଣା ମାଆ । ଚାକିରୀ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଘର ଚଳଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନିହାରିକା କହନ୍ତି, 'ଯଦି ଚାକିରୀ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଭଲ ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ପଡୁଛି । ପାଠ ପଢି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ପଡି ରହିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିହାରିକା । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ' ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିହାରିକା ।

swasthya mitra strike in bhubaneswar demanding job restoration
ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲୁ । ହେଲେ ଆଜକୁ 14 ଦିନ ହେଲାଣି ଖରାବର୍ଷରେ ପଡି ରହିିଛୁ । ନା ସରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ।'
swasthya mitra strike in bhubaneswar demanding job restoration
ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ସଂଘର ଉପ ସଭାପତି ରୂପେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜକୁ 14 ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ରହିଛୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସୁଥିଲୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆମକୁ ପୁଣିଥରେ ଦିଆଯାଉ । ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ । ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି । ଦାବି ପୁରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ 1000 ପିଲା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ବସିରହିବୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁପେଶ ।ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଚଳିତ ଜନ ହିତକାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା(GJAY)ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଛି । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ୨୦୧୯ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 993 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ, 70% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି (ସାସ୍ ) ବା STATE HEALTH ASSURANCE SOCIETY ODISHA (SHAS) ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟକରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
swasthya mitra strike in bhubaneswar demanding job restoration
ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କଣ ମିଳୁଥିଲା ସୁବିଧା
  • ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଯେପରି ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବ ସେନେଇ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ
  • କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯଦି ନେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅର୍ଥ ରୋଗୀକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି
  • ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି
  • ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡି ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି
  • କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ୟାସ୍ ଲେସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ
  • ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି
  • ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ବସି ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ GJAY-ABPMJAY କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ
swasthya mitra strike in bhubaneswar demanding job restoration
ଛଟେଇ ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ (Etv Bharat)

ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଚଳିତ ମଇ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶେଷ ଅବଧି ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଥିଲା । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ଛଟେଇ ହେଲେ ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ସେହିପରି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, 70% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବା ସହ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍‌ମୁଖୀନ ହେବେ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି

  • ଛଟେଇକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ
  • ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
  • ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଙ୍ଗ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସିଧା ସଳଖ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (SHAS) ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଉ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛଟେଇ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର; ଥାଳି ପିଟି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିବାଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SIR ୨୦୨୬: ଭୋଟର ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହ CEOଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ


TAGGED:

HEALTH WORKERS STRIKE PMG
ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର
ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦାଳନ
SWASTHYA MITRA
SWASTHYA MITRA PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.