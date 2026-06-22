ଛଟେଇ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର; ଥାଳି ପିଟି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିବାଦ
ଗତ ମେ' ୨୯ ତାରିଖରେ ଛଟେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅବଧି ଜୁନ ୩୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 22, 2026 at 3:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଛଟେଇ ନୋଟିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର । ଥାଳି ପିଟି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ । ତୁରନ୍ତ ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିବା, ଚାକିରିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସିଧାସଳଖ ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୯୯୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନିୟମିତା ରୋକିବା, ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବା ତଥା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ହେବା ପରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଚାକିରି ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାହାରି ଚାକିରି ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ମେ' ୨୯ ତାରିଖରେ ଛଟେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅବଧି ଜୁନ ୩୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଚଳିତ ଜନ ହିତକାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା(GJAY)ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଛି । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ୨୦୧୯ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 993 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 100 କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, 70% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ସାସ୍ ବା STATE HEALTH ASSURANCE SOCIETY ODISHA (SHAS) ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟକରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାହାରି ଚାକିରି ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା । କୁହାଯାଇଥିଲା, 'ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କୁ 'ଆରୋଗ୍ୟ ମିତ୍ର' ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆ ଯିବ । ଏଥିମଧ୍ୟରେ 40 ଜଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟମିତ୍ର ଭାବେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା । ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କଣ ମିଳୁଥିଲା ସୁବିଧା ?
- ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଯେପରି ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କଠୁ ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅର୍ଥ ରୋଗୀକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ।
- ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି ।
- ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ।
- କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯହି କୌଣସି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ୟାସ୍ ଲେସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ।
- ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ବସି ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ GJAY-ABPMJAY କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ ।
ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ମେ' 29 ତାରିଖରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶେଷ ଅବଧି ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଅଛି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ ଛଟେଇ ହେଲେ ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
ସେହିପରି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, 70% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବା ସହ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରମାନେ କହିିଛନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସବୁ ବେଳେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ 993 ଜଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ।'
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଛଟେଇକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ
- ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
- ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଙ୍ଗ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସିଧା ସଳଖ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (SHAS) ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ PoS ମେସିନ ଜରିଆରେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ କାରବାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା; ରାୟଗଡା ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ