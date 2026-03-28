ବୀରତା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଓଡିଆ ପୁଅ ସ୍ୱରୂପ ଅଞ୍ଜନ

ଉଧମପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ-୨୦୨୬ରେ ମେଜର ସ୍ୱରୂପ ଅଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ 'ସେନା ମେଡାଲ' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Published : March 28, 2026 at 7:38 PM IST

ନିମାପଡା: ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୁଣି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନିଜର ଅସାମାନ୍ୟ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମେଜର ସ୍ୱରୂପ ଅଞ୍ଜନ ବେହେରା।


ସେନା ମେଡାଲରେ ସମ୍ମାନିତ

ନିକଟରେ ଉଧମପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ-୨୦୨୬ରେ ମେଜର ସ୍ୱରୂପ ଅଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ 'ସେନା ମେଡାଲ' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସମୟରେ ସେ ଦେଖାଇଥିବା ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଗୌରବମୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେହି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ।


ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୀତିମୟ ବେହେରା ଓ ମାତା ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ BJEM School ରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ SRM Institute of Science and Technology ରୁ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବି.ଟେକ୍ (B.Tech) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।


ଦେଶସେବା ପାଇଁ ପିଲାବେଳୁ ଥିଲେ ଆଗ୍ରହୀ
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ମନରେ ଦେଶସେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ସମୟରେ NCC (National Cadet Corps) ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ Officer Training Academy (OTA) ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦ରେ ଆୟୋଜିତ 'ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍' ପରେ ସେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା
ମେଜର ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ ସେନାବାହିନୀରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ ଓ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିବା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମହରା। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସିକ କାହାଣୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଶସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

