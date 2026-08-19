ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲା ମାଓ ନେତା 'ଆଜାଦ'
ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜାଦ ଓରଫ ଡୋନା କେଶବ ରାଓକୁ ଝାରପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ 2011ରୁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତରେ ଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : August 19, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 8:54 AM IST
Ajad Released From Jail ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜାଦ ଓରଫ ଡୋନା କେଶବ ରାଓକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ । ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏହି ରାୟ ଆସିଛି । ଆଜାଦ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ 48ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ସରକାରୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 36ଟି ମାମଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ 36ଟି ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଆଜାଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି । 2024 ମସିହାରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା 48ଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । 2025ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତର ରାୟରେ ଆଜାଦଙ୍କୁ 36ଟି ମାମଲାରୁ ଖଲାସ କରାଯାଇଥିବା ଆଜାଦର ଓକିଲ ସ୍ଵରୁପ କୁମାର ପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜାଦ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲ ସ୍ଵରୁପ କୁମାର ପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଡୋନା କେଶବ ରାଓ 29 ମେ' 2011 ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ବେଇନ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମାଲାରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା । 15 ବର୍ଷ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥରେ 14 ଦିନ, ପରେ 17 ଦିନ ଓ 21 ଦିନ ଆମରଣ ଅନସନ କରିଥିଲେ । 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । 2024ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଅର୍ଜି ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ତଲବ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା 48ଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । 2025ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏକ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଦାଲତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଡୋନା କେଶବ ରାଓଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ।"
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଆଜାଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । 53 ବର୍ଷୀୟ ଆଜାଦକୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯିବା ପରେ ଆଜାଦ 2011 ମସିହାରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଥିଲା । ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଆଜାଦ କହିଛି, "ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ମୋ ମୁକ୍ତିରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।"
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ପି ପ୍ରସାଦ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସମେତ 22 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲେ ।
ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
2008 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲେସପେଟାରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ତାଙ୍କର ଚାରି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ 20 ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଲୋକ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅପରାଧ କରିବା ପରେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠି ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବଂଶଧାରା ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିଠିଟି ଇଂରାଜୀରେ "ଆଜାଦ" ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଥିଲା ।
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାଦବ ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏବଂ ଜାତିଗତ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ, ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜାଦଙ୍କୁ ଜଡିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 17ରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତି କମରେ 36ଟି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 12ଟି ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜାଦ 2008 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଏବଂ 2006 ମସିହାରେ ଆର ଉଦୟଗିରି ଜେଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ନୟାଗଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 13 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟୂନ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦାବି କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ଦାବି କରି, ଆଜାଦ ଜେଲରେ ଅନେକ ଥର ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ, 2025ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜାଦଙ୍କ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆଜାଦ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ)ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କମିଟି (ORSOC)ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ 18 ମେ' 2011ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
CMOରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣା; ଚିଠି ଲେଖି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍
ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଫାଇଲ ହଜିବା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି