ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ୧୮ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ: ଜଳେଶପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହେଲା ବଳିଦାନ ଦିବସ
ଏହି ଅବସରରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : September 4, 2026 at 6:34 PM IST
SWAMI LAKSHMANANANDA DEATH ANNIVERSARY, ଫୁଲବାଣୀ(କନ୍ଧମାଳ): ଜଳେଶପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ୧୮ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦିନକୁ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜଳେଶପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମ । ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳେଶପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସିନୀମାନେ ଜଳେଶପଟା ନଦୀରୁ କଳସରେ ଜଳ ଆଣି କଳସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ପରେ ଗୋପୂଜନ, ନାମଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାମନାମ ଜପ କରିଥିଲେ ।
ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନୁଗାମୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ । ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
କୃଷି, ଗୋସେବା ଓ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଅନୁଗାମୀମାନେ । ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇ ଶତାଧିକ ଅନୁଗାମୀ ଜଳେଶପଟା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳେଶପଟାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ସୁଦୟା ବାବା, ସାନ୍ଧ୍ୟରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହୀରାଲାଲ ପ୍ରଧାନ, ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧୁ ପ୍ରଭାକର ଦାଶ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ ବିଶି ମାଝି ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସଭାକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ସଂଚାଳନ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବଳିଦାନ ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ୯ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ୩ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଜଣେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିନକ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ୧୮ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ, ଜଳେଶପଟ୍ଟାରେ ନିରାଡମ୍ବର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ହେବ ‘ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ’- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ(କନ୍ଧମାଳ)