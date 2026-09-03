ଦିନକ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ୧୮ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ, ଜଳେଶପଟ୍ଟାରେ ନିରାଡମ୍ବର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସକାଳୁ ଆଶ୍ରମରେ କଳସ ପୂଜା, ଗୋପୂଜନ, ଗୁରୁପୂଜନ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଭିଷେକ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଓ ସ୍ମୃତିସଭା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : September 3, 2026 at 4:53 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ:ରାତି ପାହିଲେ ପାଳିତ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ୧୮ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ । ଏଥିପାଇଁ ଜଳେଶପଟ୍ଟାରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଉତ୍ସବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦିବସକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଳେଶପଟ୍ଟା ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କନ୍ୟାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସିନୀମାନେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହୃତ କଠଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ସବକୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳୁ ଆଶ୍ରମରେ କଳସ ପୂଜା, ଗୋପୂଜନ, ଗୁରୁପୂଜନ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଭିଷେକ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଓ ସ୍ମୃତିସଭା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ସବକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଆଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆସିବା ପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋପୂଜନ କରାଯିବ । ତା ପରେ ସ୍ୱାନୀଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ ପୂଜନ ସହ ସ୍ୱାମୀଜିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅଭିଷେକ କରାଯିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯିବ ।'
ଜଳେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଦାଶ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ହେବ ‘ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ’- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ