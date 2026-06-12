ମହାନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ-କମ୍-ବ୍ୟାରେଜ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୪୪୦.୩୩ କୋଟି ଅନୁମୋଦନ
ସମ୍ବଲପୁରର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗରର ପୁନଃବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁଶ୍ମନ ରଣା
Published : June 12, 2026 at 11:11 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସହର ମହାନଦୀରେ ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ୱେୟାର ବା ଚେକ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ରହୁନଥିଲା । ଖରାଦିନେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପାଣିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ରିଜ ବା ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରିବାକୁ ୪୪୦.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସହରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର:
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ନାମକ ୱେୟାର (Weir) ବା ଚେକ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ୱେୟାର ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଓ ପାଶ୍ୱର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଳର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦଶକ ଧରି ଏହି ସଂରଚନା ବା ଢାଞ୍ଚାଟି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହି ୱେୟାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଫାଟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଲିକେଜ୍ (Leakage) ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ୱେୟାର (Weir)ର ତଳଭାଗରେ ଏକ ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ (ISS) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍-କମ୍-ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଓ ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର" ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାରେଜ ଦାହ 1.6 କିମି ଦୀର୍ଘ ଏକ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ । ଏହା ଉପରେ ଡବଲ ଲେନ୍ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାନଦୀ ସେତୁ ଓ ପୁରୁଣା ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀରେ ତିଆରି ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ବର୍ଷା ଦିନ ସରୁସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।"
ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପାଶ୍ୱର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ ତଥା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ପଶୁପାଳନ, ମାଛଚାଷ ଓ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯଥା ନୌଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏକ ଆଳତୀ ଘାଟ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ।
ଏହାକୁ ସହରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ବାଜାର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଖରାଦିନେ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମି ଯିବାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗରରେ ନିର୍ମିତ ପୁରୁଣା weir ସହରବାସୀ ପାଣି ପାଇ ପାରୁଥିଲେ । ସହରବାସୀ ପାଣିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେସ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିଲା । ସମୟକ୍ରମେ ଏହାର ଢାଞ୍ଚା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ଏଠାରେ ପାଣି ରହୁନଥିଲା । ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମେ ଏହାର ମରାମତି ଦାବି କରି ଅସୁଥିଲୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Civic Issue ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି 'ସାଲର' ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ; ନା ଯାଇଛି ବିଜୁଳି, ନା ମିଳୁଛି ପାଣି
କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ! ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର