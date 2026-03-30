ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ନୂଆପଡ଼ା BJD ନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା: କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ
ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାଁ ଆଉ କିଛି, ଜଣା ପଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ ମୋତିଲାଲ ବାଗ ।
Published : March 30, 2026 at 2:53 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା : ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହୁକମା ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ନେତା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓରଫ ଟିଟୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା । ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସହରବାସୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ପୂଜାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି । ତେବେ ଘଟଣାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ । ତାପରେ ପରେ ଯାଇ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଆଉ କିଛି, ତାର କାରଣ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ନେତା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁତୁରା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓରଫ ଟିଟୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଗତ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରୀର ଘଟଣା । ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ନାବାଳକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା LIC କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ହଠାତ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ, ନୂଆପଡ଼ା ସହର ସ୍ଥିତ ସିର୍ତ୍ତୋଲ ନିକଟ ମାତା ଗୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ବେଲ ଗଛରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ନୂଆପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଲ ଗଛରୁ ଶବକୁ କାଢ଼ି ଥିଲେ ପୋଲିସକର୍ମୀ । ଏଭଳି ଘଟଣା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଛି, ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାଁ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା, ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏବେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା