ମହିଳ କଏଦୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଜୀବନ ହାରିଥିବା କହିଲେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ନିମାପଡ଼ା ଉପକାରାଗାରରେ ଜଣେ ମହିଳ କଏଦୀ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ୱାର୍ଡ ଭିତରୁ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)
Published : February 24, 2026 at 7:31 AM IST
ନିମାପଡ଼ା: ବିଚାରାଧୀନ ମହିଳ କଏଦୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ । ନିମାପଡ଼ା ଉପକାରାଗାରରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଜଣେ ମହିଳା କଏଦୀ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ମଧୁସ୍ମିତା ବରାଳ । ଜେଲ ୱାର୍ଡ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଛକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିମାପଡା ଉପକାରାଗାର ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ୍ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମପଡ଼ା